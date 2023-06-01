一位英國外科獸醫在社群網路上分享了他在診所治療過許多狗狗之後的一篇個人感受，有關於哪些品種他不會想養，這個話題吸引了許多網友討論，考量的點包含先天性健康問題、忠誠度和情感表現等方面。

獸醫外科醫師班（Ben）在抖音（TikTok）上分享了他對於熱門品種的看法，解釋有一些品種的一些狀況，在影片一開始，他強調：「請記住，這僅是我個人意見，你可能會有不同看法。」

首先，他絕不歡迎進入家中的狗狗——鬆獅犬（獅子犬）在獸醫診所時，表現「十分具有攻擊性。」他補充道：「我相信有些鬆獅犬性格不錯，但我發現牠們通常不太友善，此外，牠們經常患有眼部疾病，牠紫色的舌頭有點讓人不安。」

Chows Chows 鬆獅犬（獅子犬）。（示意圖 Shutter Stock）

第2名，查理士王小獵犬，「牠們是最可愛的狗狗之一」查理士王小獵犬因其健康問題而排在他的名單上。他補充：「幾乎所有的查理士王小獵犬都會罹患上各種二尖瓣疾病有關的心臟病，這意味著牠們在最後的日子裡會咳嗽和呼吸困難，最終死於心臟衰竭。」

查理士王小獵犬（Cavalier King Charles Spaniels）（示意圖 Shutter Stock）

他認為：「好吧，狗兒們都會臨終，但在我看來，繁殖這一種有超高患病機率的狗狗是不公平的。」

第3名是臘腸狗，「牠們真的是可愛的狗狗，我最喜歡的其中一隻病患（犬），就是臘腸狗，但將近4分之1的臘腸狗，一生中都會出現背部問題。」「從輕微的疼痛開始到完全癱瘓。這意味著牠們需要進行脊椎手術，這顯然是一個巨大的工程，恢復期也非常長。我看過太多心碎的案例了。」

達克斯獵犬，又稱臘腸狗。（示意圖 Shutter Stock）

第4名是沙皮狗，班表示：「甚至有一種以他們命名的疾病，叫做沙皮狗熱症候群。」「有些人繁殖出較不誇張的沙皮狗，但大多數的沙皮狗皺摺都太多太嚴重了，導致牠們經常出現皮膚問題以及耳道狹小。在獸醫診所，牠們經常試圖咬掉所有醫護人員的臉部。除此之外他看到：「大多數的沙皮狗都有很多健康問題。」

沙皮狗（sharpei）。（示意圖 Shutter Stock）

最後他強調，他永遠不會養任何「扁臉」的品種，比如英國鬥牛犬或巴哥犬。

他認為：「社會已經把這些狗狗的打鼾聲視為正常，但這意味著牠們呼吸不太順暢。這些狗狗中有些個體比其他個體更健康，但它們容易出現很多問題。脊椎問題、皮膚問題、眼部問題。事實上，超過一半的扁臉狗狗必須剖腹產。這已經足夠成為我不想養這種狗的倫理問題了。如果你對此無所謂，那很好，但對我來說這並不公平。」