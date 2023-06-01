歐盟將於明年6月改選換屆，歐洲議會今天通過一份報告，示警中俄等國可能操弄資訊介入歐盟大選，要求歐盟機構共商對策，包括會員國政府全面禁止Tik-Tok、關鍵基礎建設採購排除中俄的設備及軟體等。

明年6月6日至9日間，歐洲聯盟（European Union）27個國家選民將投票選出新一屆的歐洲議會（European Parliament）議員，明年7月1日起議會和歐盟執委會（European Commission）人事都將換新。

歐洲議會全體大會今天以壓倒性的469票贊成、71票反對，通過一份關於防範外國勢力干擾歐盟民主程序、操作假資訊的報告，要求歐盟執委會和成員國因應「高風險國家」介入2024年歐盟大選。

「我們都知道誰是高風險國家，」法國籍議員洛瓦索（Nathalie Loiseau）在投票結束後的記者會上說。

該報告特別點名俄羅斯和中國透過多種方式介入干擾歐盟及成員國、申請加入歐盟的國家、巴爾幹半導國家，以及南半球（Global South）國家，並指出網路平台、關鍵基礎設施和戰略性部門、選舉過程、政治活動贊助和資訊安全，是外國勢力最常干擾的領域。

歐洲議會認為，明年改選前，外國干擾數量和精細度將大增，建議執委會採取措施因應，包括追蹤來自第3國對歐盟政黨等活動的贊助金流。

此外，議會也建議歐盟各國政府所有層級和歐盟所有機構都禁止公務設備使用中國短影音軟體TikTok，並要求歐盟主要決策機構歐盟理事會（European Council）和執委會，排除使用高風險國家製造的設備和軟體，尤其是來自中國和俄國的企業，例如華為、中興電訊、同方威視，以及俄國資安公司卡巴斯基（Kaspersky）、生物辨識公司NtechLab等。

撰寫這份報告的拉脫維亞籍議員卡尼特（Sandra Kalniete）表示，在科技發達和俄國侵略烏克蘭戰爭持續的背景下，外國干擾歐洲民主的情況，對歐盟安全威脅日增，執委會和會員國應盡快落實議會的建議。

她說：「從我們的夥伴烏克蘭和台灣的經驗得知，我們必須持續並顯著的投資在強化民主韌性上。」