樂天啦啦隊人氣女孩孟潔，在IG平台上有著近40萬粉絲，貼文中處處可見其甜美外表及傲人的身材，因此被網友們稱作空靈系仙女。超高人氣的她除了會在平台上分享啦啦隊的工作生活外，也會不吝嗇的與大家分享日常穿搭。

繼上回發行個人寫真《孟幻旅程》後，受到廣大粉絲敲碗，終於再次推出《孟見你 孟潔數位寫真》，於5月31日kobo獨家上市及6月3日上架各網路平台。仙女孟潔攜手專業團隊，打造出更加可愛且帶點小性感的整體風格，收錄了孟潔更多不同的面向。

「空靈系女神」孟潔推出《孟見你 孟潔數位寫真》。（圖／尖端出版提供）

此本《孟見你 孟潔數位寫真》，千里迢迢到澎湖進行取景。在書中本就青春洋溢、充滿熱情的孟潔，透過『時尚攝影大師』黃天仁老師的鏡頭，將孟潔的時而俏皮，時而空靈的表現完整收藏，就好像與你出遊嬉戲對望，讓你沈浸在孟潔的柔情中。據孟潔本人回憶，拍攝期間的氣象預報顯示每日都會降雨，好在上天作美，拍攝期間無風無雨，萬里無雲，讓拍攝工作能夠順利完成，為此感到十分的幸運。

「空靈系女神」孟潔推出《孟見你 孟潔數位寫真》。（圖／尖端出版提供）

訪問中，孟潔也說到，在本次的拍攝過程中，讓她感到最有挑戰的一幕場景是泡泡浴，因為在那套的服裝上，下身是件全透的內褲，因此若泡泡一旦消失，下面的畫面一覽無遺，因此當時需要一邊顧及泡泡的量一邊要控制表情跟肢體。