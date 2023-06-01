「靜桃計畫」開跑！改裝噪音車擾人清夢，桃園市政府1日開始執行專案，針對車輛噪音熱點強力稽查。（賴佑維攝）

「靜桃計畫」開跑！改裝噪音車擾人清夢，桃園市政府1日開始執行專案，針對車輛噪音熱點強力稽查，維護民眾生活品質與環境安寧。副市長蘇俊賓前往位於桃園警分局前的攔檢點視察，截至21時，噪音超標當場開單已有8台。

靜桃計畫從6月1日起至月底，桃園市每天都有不定點環警監聯合稽查，另外警察若執勤時，發現車輛聲音過大，疑似超標者，則是拍照後由環保局審查後，通知車主驗車。今天晚上9時，桃園警分局前攔查點已有8台噪音超標當場開單，至於警察通報環保局則有45件。首台攔查改裝車就查獲17歲少年噪音超標、無照駕駛、改裝頭燈。

蘇俊賓表示，非常多民眾反映夜間噪音尤其是排氣管改裝擾民部分，在淨桃計畫中，超過晚上22時後也會稽查。他強調，「越需要安寧越會稽查」，呼籲民眾不要以身試法。蘇俊賓說，改裝機車只是自己暢快，可是1台車可能就影響幾千人晚上安寧，會持續進行專案，直到有明顯改善為止。

警方說，啟動跨局處聯合執法，針對車輛噪音熱點強力稽查，以維護民眾生活品質與環境安寧。環保局將增加聯合稽查取締噪音車輛勤務頻率，增購聲音照相科技執法設備，警察局則增加路邊攔查、臨檢、取締酒駕等勤務照相通報到驗，經發局加強輔導汽機車商業合法經營，藉由整合跨局處資源強力執法，以遏阻歪風。

另桃園警分局今天20時至24時結合取締酒駕勤務，在三民、春日路口實施路口封鎖攔檢，除取締酒駕外，也會對噪音車攔停後拍照，並通報環保局。