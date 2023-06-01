民進黨內爆出合作拍影片的導演「輝哥」涉嫌性騷擾年輕黨工，引發議論。媒體人張禹宣不禁指出，「輝哥」的相關資訊爆炸出爐，但比起找到什麼，找不到的更奇怪。

張禹宣今(1日)在臉書表示，比起找到什麼，找不到的更奇怪。總統蔡英文口中的輝哥、薛阿輝導演的相關資訊爆炸出爐，從民進黨黨證，到與前衛福部長陳時中等政治人物的合照，如雨後春筍四處冒頭。但有趣的是，不管是薛Ｘ輝的本名，又或是登記的札西德列廣告，公開能搜尋到的資料大概就是民進黨中央與陸委會標案這兩筆。

張禹宣接著指出，唯獨有玄機的，就是登記在同地址（南京東路三段），輝哥作為股東的另一家廣告公司，曾經在扁政府時期（2000-2008年)接獲不少來自中央的標案。

張禹宣表示，這些零總，卻不足以說明包括陳時中在內，這一卡車的民進黨政治人物的合作案從何來，如果是標案就該有公家紀錄。如果是選舉案件，也該納入政治支出，蛛絲馬跡總該有。而御用關係是確定的，畢竟蔡英文都親切的喊一聲哥了，相關的控股公司都已經查閱，只有兩種可能，要嘛還有其餘的關係公司尚未揭露，否則找不到的問題，比找得到的還大。

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