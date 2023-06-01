2022九合一選舉牽動2024總統大選，藍綠白都想奪得總統寶座，引發各界關注。而根據《美麗島電子報》上月29日公開的最新民調可以看到，代表民進黨出戰的副總統賴清德支持度達35.8％，位居第二的則是代表民眾黨參選的柯文哲，支持度為25.9％，而國民黨的侯友宜僅剩18.3％。對此，前立委沈富雄1日就表示，「侯友宜要用剩下不多的7個月，抓10個陳進興」，引發討論。

沈富雄1日在廣播節目《POP撞新聞》中表示，「年輕人已經不曉得陳進興是誰了，但是現在我要為侯友宜喊話，鼓舞他當年的雄風」，沈富雄提及，「這要特別講很清楚，侯友宜要用剩下不多的7個月，抓10個陳進興」，沈富雄認為，只有一個還不夠，當年抓一個已經很辛苦了，現在7個月的時間要抓10個陳進興，要有當初那樣的決心、魄力、動員力、戰鬥力、統合力，不要這樣慢吞吞地等人叫」。

沈富雄最後更說，侯友宜是否選得贏，事關未來4年到8年這個國家、社會、人民，還有台灣的走向，會變不一樣的樣態，這是大事，嚴格說起來比抓陳進興還嚴重。沈富雄更驚呼，「侯友宜這是大事欸，你知不知道？」你現在要用當年抓陳進興的十倍力量，來打2024的選戰。