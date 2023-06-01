行政院經濟貿易辦公室1日指出，台美雙方預定於台北時間6月1日晚間10時（華府時間6月1日上午10點)，在美國華府正式簽署「台美21世紀貿易倡議」首批協定。前立委郭正亮今(1日)指出，首批的5項議題「完全不重要」，有3項全是廢話，唯一有用的「中小企業」議題，也完全沒談到關稅、開放市場。

據經貿辦說明，台美21世紀貿易倡議經歷兩輪談判，先後由我方赴美、美方來台會晤，整體包含 12 項議題，目前已經對「關務管理及貿易便捷化」、「良好法制作業」、「服務業國內規章」、「反貪腐」及「中小企業」等5項議題完成談判，將於今晚10時在美國華府簽訂首批協定。

郭正亮今在直播節目《亮劍台灣》指出，「台美21世紀貿易倡議」根本連協議都不是，只是一種備忘錄，宣示未來會往此方向發展，而原先稱有11項議題，只通過5項「完全不重要的東西」。

郭正亮解釋，此次通過的5個項目，完全沒有包含關稅、開放市場等重要問題，全都是早就應該做的部分。他也引述《工商時報》社論「平議台美21世紀貿易倡議的首批協定--請用白話文說明我方得到什麼好處？」指出，整份首批協定長達 83 頁，篇幅最多的是「貿易便捷化」佔 29 頁，「良好的法制作業」佔17頁、「反貪腐」10頁、「服務業國內規章」9頁、著墨最少的是「中小企業」僅有3頁。

郭正亮一一點評，貿易便捷化所寫的是WTO原本就有的內容，「這叫廢話」、「良好的法制作業，這不是廢話嗎？第三個叫反貪腐，這更廢話！難道你要支持貪腐嗎？」第四項「服務業國內規章」是敲定台美之間服務業的規定，最後一個則是可能有實質利益的「中小企業」，結果83頁中只有3頁。

郭正亮質疑，大家最重視的就是中小企業能夠得到多少好處，但卻只有3頁，沒有提到關稅調整、開放市場，只增加資訊分享、企業對話，「這是得到什麼好處？」

郭正亮也痛批，政府根本沒有算出能夠多賺到多少錢，就吹噓成台美最好的時代，一天到晚都在自吹自擂、自嗨。