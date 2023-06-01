人氣動畫電影《馴龍高手》劇情講述一名維京人跟巨獸一同冒險的故事，先後在2011、2014跟2019年上映了三集，合計創造16.91億美元(510.84億新台幣)的票房。近來出品方夢工廠宣布推出真人版電影，且確定男主角是梅森塔姆斯(Mason Thames)，女主角則為具有非裔血統的妮可帕克(Nico Parker)，消息曝光後，隨即引起影迷熱議，其中不少人聯想到同樣啟用非裔演員的《小美人魚》。

上月底，眾所矚目的《馴龍高手》真人版卡司名單出爐，男主角「小嗝嗝」由一頭捲髮的新生代演員梅森塔姆斯來飾演，女主角「亞絲翠」則是演過《小飛象》、《西方極樂園》的妮可帕克，身為電影導演兼編劇奧爾帕克（Ol Parker）和黑人演員譚蒂紐頓（Thandiwe Newton）的女兒，她具有非裔血統，而且本身偏紅褐色的捲髮，被認為與原著中金髮碧眼的形象不太一樣。

Mason Thames and Nico Parker have been cast as Hiccup and Astrid in the ‘How To Train Your Dragon’ live-action movie. pic.twitter.com/cYF6xrynaQ — Pop Base (@PopBase) May 30, 2023

消息傳到PTT後，影迷們展開熱烈討論：「雖然女主角顏值夠，可馴龍高手不是維京人的故事嗎？」、「動畫形象就在那邊，女主角去染金髮吧」、「男主角適合，女主角有點微妙」，也有許多人拿《馴龍高手》女主角跟《小美人魚》的海莉貝利比較：「你先看看小美人魚，再來看看她，哇，美若天仙」、「這要感謝小美人魚，讓大家對黑人耐受力增加了」、「尊重原著就是個笑話，到頭來標準是可以變來變去的。」

先前迪士尼出品的《小美人魚》公開女主角「愛麗兒」由海莉貝利(Halle Bailey)飾演時，許多人質疑不該由黑人演員飾演紅髮、白皮膚的美人魚，對此，海莉貝利透過雜誌的專訪回應，坦言每名女孩心中住著小公主，自己也是如此，而之所以接演角色，僅是想到祖父母一生飽受種族歧視，期盼透過這個角色，鼓舞非裔女孩們。