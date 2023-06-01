許多家長都會固定給兒女一些零用錢，讓他們自己運用。一位媽媽表示，她每月都會給女兒2千塊零用錢，沒想到女兒近日透露，自己因為小胸部感到自卑，所以把錢拿去買了網美介紹的豐胸產品，讓媽媽既生氣又心痛，擔心女兒可能因此傷害到身體，貼文曝光後引發熱議。

原PO在Dcard發文表示，女兒覺得胸部沒有很大，有時候會感到自卑，因此看了該名IG網紅的豐胸產品推銷內容後相當心動；由於相關產品並不便宜，不知道服用多久才會有效果，所以女兒一直都把零用錢全部拿去買產品，「不知道買了幾次」。

原PO提到，後來她觀察該名網紅的IG內容，認為這類產品沒有醫生認證，網紅一口嘴巴很會講，推銷給粉絲後自己賺得盆滿缽滿，還不時炫耀自己藉此賺了多少錢、買名牌貨，但其實根本沒有豐胸效果，而女兒吃多了反而是傷害了身體，「身為媽媽的我有點心痛，不知道怎麼說，也不知道女兒為何會這樣想…覺得很難過」。

對此，許多人紛紛回應，「看到這種8+9在賣保健營養品就覺得賭X，豐胸勒笑死」、「好奇為什麼可以在網路上亂賣這種東西，不犯法嗎？」、「可以找資料好好跟女兒說那個沒有用，告訴她真的有用的方法，醫美之類的，跟同儕比她可能會自卑吧，她願意跟父母講代表你們感情很好哦」、「可以跟她說幫她存錢，成年後帶她去整胸」。