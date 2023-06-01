在《我的牙想你》劇中飾演酒保的周予天搶先體驗軒尼詩 X SOMA聯名特調。（Hennessy提供）

為迎接炎熱的夏季，干邑威士忌推出清涼微醺的調酒新品，不必上酒吧就能品飲。軒尼詩（Hennessy）與「台灣第一名奶茶」手搖飲SOMA合作推出聯名特調，金車噶瑪蘭推出「酒吧系調酒」系列，佳釀結合香甜水果，更添好滋味。

軒尼詩與排隊名店SOMA合作特調系列，將精品時尚飲品以完美比例揉合威士忌，包括嚴選斯里蘭卡、印度莊園等級等三種茶葉的限定奢華「軒尼詩V.S.O.P干邑茶歐雷」特調，精選台灣在地食材及SOMA自製氣泡水的「軒尼詩午夜騎士」特調，再搭配微醺甜點「軒尼詩X.O特製瑪德蓮」，還邀請在《我的牙想你》劇中飾演酒保的周予天搶先體驗，即起至6月19日在SOMA敦化創始店、SOMA永康店及SOMA中山概念店限量販售。

金車噶瑪蘭推出全新「酒吧系調酒」，使用榮獲世界琴酒大賽金牌的噶瑪蘭琴酒為基底，融合水果風味打造兩款限定特調「金晚柚香檸」、「百百種鳳琴」，即起於各大通路陸續開賣。

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