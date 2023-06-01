民進黨女黨工遭性騷擾，桃園市議員凌濤質疑，涉嫌性騷擾的「輝哥」是桃園多起標案的評審委員，他說，工務局的標案評委，手握標案評審的大權，常常受邀，難道前桃園市長鄭文燦能擺脫這層關係嗎？該導演在桃園行使職權的任內，有無可能有其他性騷受害者？鄭文燦都應該說明清楚！

凌濤發文表示，昨天晚上，看到了一篇求救文，面對黨內的性騷擾事件，時任婦女部主任竟然說「你為什麼不跳車？」、「可以去華山大草原練習大叫」，令外界譁然！其中，副祕書長林飛帆負責督導卻沒有進一步調查、處分，讓被害人獨自承受壓力，是真正的「黑箱作業」。

他又說，除蔡英文總統私密稱導演「輝哥」，也發現鄭文燦任內的市政府，又跟「輝哥」有關。在鄭文燦擔任桃園市長期間，從2019年到2022年，曾聘用此次爆發性騷擾事件的「輝哥」做為工務局標案的評委，4大案件包含「2023世界客家博覽會紀錄片拍攝案」、「2021年桃園城市在地特色影片拍攝案」、「2021年桃園市對日觀光推廣影片委託案」等多個案子；觸手也包括中央的「臺博系統形象影片製作案」標案。

他質疑，工務局的標案評委，手握標案評審的大權，常常受邀，難道鄭文燦能擺脫這層關係嗎？該導演在桃園行使職權的任內，有無可能有其他性騷受害者？鄭文燦都應該說明清楚！

他又說，網路插畫家「厭世工程師」爆出長期性騷、外流私密照的醜聞，卻發現，鄭文燦也曾跟他互動，留言「燦笑摸頭」並登上新聞。凌濤質疑，民進黨的價值在哪裡？民進黨內口中喊進步價值，卻手腳如此不乾淨？持續與這些校騷擾的慣犯互動，鄭文燦、民進黨究竟要向台灣人傳遞什麼價值？

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