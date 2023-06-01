美國軍方上月30日發布聲明指控，上周解放軍一架殲-16戰機在南海上空攔截美軍RC-135偵察機時，從機鼻橫向直切過去，迫使美軍機在殲-16產生的機尾亂流中飛行，痛批殲-16進行「沒必要的挑釁行動」。對此，退役少將栗正傑1日就表示，「空軍上去通常都是兩架，一架主機，一架僚機，另外那架僚機在哪呢？有可能就在RC-135後面用飛彈對著他了」，引發討論。

栗正傑1日在政論節目《新聞大白話》中表示，「這次中、美軍機接近事件，中國大陸之所以會做出這麼危險的動作，代表這次的美國侵擾事件是很嚴重的，美國這次來的飛機是叫RC-135，這是冷戰時候美軍對蘇聯的核子偵察機，當年蘇聯是核潛艦部隊最強的國家，所以RC-135就針對蘇聯的核潛艦所設計出來的偵察機，他專門偵查蘇聯核潛艦的活動，這件飛機是很老的，波音飛機改裝的，到現在為止其實還很好用」。

栗正傑更說，現在中國大陸的潛艦部隊發展起來了，在這種狀況之下，「這次RC-135到南海地方去，南海是中國大陸第二潛艦部隊的基地所在地，這架飛機很明顯就是來偵查中共的核潛艦的部署位置還有他的活動，所以對中國大陸來說，核潛艦是他的護國神器，怎麼可以讓你美國偵查，殲-16才做這個動作」。

栗正傑最後也說，「而影片上只有一架，但空軍上去通常都是兩架，一架主機，一架僚機，另外那架僚機在哪呢？有可能就在RC-135後面用飛彈對著他了，也就是說前面那架在警告RC-135，你再不走的話，後面那架的飛彈就上去了」。