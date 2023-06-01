政府推動「2030年客運車輛電動化」，至今已經過了3年先導期，明年起的6年中還將投入643億元經費。不過業者表示，現在即將進入電動車更換的瓶頸，且愈接近2030年門檻愈高、瓶頸愈窄，主要是因為充電場地不足，「沒充電場地，買了車也沒用。」

交通部今（1）日行政院院會向行政院長陳建仁報告「2030年客運車輛電動化推動計畫（113至119年）」，計畫總經費高達643億元，將於明年起投入協助客運業者將燃油公車汰換為電動公車，預計2030年達到市區公車全面電動化的目標，目前尚約有9400輛市區燃油公車需要汰換。

不過國內客運業龍頭、首都客運集團總經理李建文直言，電動公車有兩大問題，第一是太貴，單輛巴士要價約1000萬元，政府又無法足額補助，因此業者多半沒有經濟能力可以汰換。

第二是充電場站。李建文表示，現在即將進入電動車更換的瓶頸，且愈接近2030年門檻愈高、瓶頸愈窄，主要是因為能夠用的充電場地幾乎都已經陸續要用完了，而要找新的充電場地談何容易！沒充電場地，買了車也沒用：「以現在我能掌握的情況，2030年要全面電動化是有困難的，」以首都而言也只能走一步算一步。

首都客運目前擁有4800輛巴士，到去年5月有300輛電動巴士，電動巴士占比逾6％，在全台客運中的電動巴士數量最多。如何分配充電樁，還要因應充電時間來排班，是一大挑戰；且現在日落時分反而是用電高峰，也必須克服。

李建文表示，充電要看場站還有路線的條件，來決定是要快充或慢充的車種。每個場站每個路線的條件不一樣，譬如說站外調度的路線就一定要用慢充；若是場站的幾何條件不好，沒有辦法做到一車一充電樁，那就一定得要用快充。

李建文強烈呼籲並希望政府理解：公車業者固然願意配合2030年之前汰換新能源車輛，節能減碳，但是業者也希望所謂新能源車輛「應該包含但不僅止於」電動車，例如氫能巴士希望政府也能加速推廣，並且推出示範型氫能巴士的計畫，讓業者能有多重選擇，這樣也能夠克服電動車的充電場站問題。

李建文補充，不管是電動車或是氫能巴士，客運業界都需要政府的足額補助。

根據今年交通部與環保署合作訂定的全新補助方案，購買甲類電動大客車最高補助370萬、乙類300萬，配備自駕等級第三級以上車輛，再補助150萬。購買車輛業者通過審查的新款合格車輛，補助200萬。