今年是工研院50周年，今發布「2035台灣樣貌調查」，在調查3191位民眾後，票選出2035年民眾最期待三大情境場景，依序是「防災無死角」、「打敗疾病」、「照顧很Eazy」。顯見民眾最期待科技防災、健康防護與照護安全感。

工研院產業科技國際策略發展所所長林昭憲指出，民眾期待台灣未來何種樣貌，將引領下一哩路的方向。因此，因此工研院3月份進行「2035台灣樣貌」，從全球趨勢推演未來情境，瞭解台灣民眾針對2035未來情境的期待。

在20大情境題中，以科技防災建構安全感「防災無死角」，拿到92.6％的期待值位居榜首。也就是說，未來民眾最期待「沒有災害」。

而新冠肺炎疫情催生國人的健康意識，「打敗疾病」、「照護很EASY」成為民眾最期待的第二、三名，反映出受訪者對於「健康至上，期望不拖累家人」的心態。

林昭獻指出，若以族群區分，已婚、有扶養小孩或長輩受訪者更期待未來科技可共同分擔照護責任。而60歲以上的銀髮族相較於其他族群，最關注身體狀況，其次則為環境友善住宅。

對於調查結果，工研院表示，已積極回應社會對於未來期待，例如因應極端氣候災害所開發的「土壤驅動監測系統」，除了能預警土石流發生外，還能讓土壤自行發電供監控系統使用，使運作壽命達數十年之久；疾病治療部分，開發不需「眼內注射」，只要滴眼藥水就能治療眼睛濕式黃斑部病變的「超分子複合技術眼藥滴劑」。