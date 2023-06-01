由屏縣府舉辦的「優質愛文芒果」評鑑大賽結果1日出爐，由32歲青農方冠文拿下冠軍。（謝佳潾攝）

由屏縣府舉辦的「優質愛文芒果」評鑑大賽結果1日出爐，由32歲青農方冠文拿下冠軍。（謝佳潾攝）

由屏縣府舉辦的「優質愛文芒果」評鑑大賽結果1日出爐，由32歲青農方冠文拿下冠軍，高中畢業就到芒果園打工的他，學到不少種植技巧，因此即使今年雨水偏少、導致果實普遍小顆，但他也能靠牛奶有機肥栽培、以及一穗花留1顆果實的方法，種出1顆1台斤重、且甜度高達15.8度的冠軍愛文。

現年32歲的方冠文是屏東萬丹鄉人，高中畢業後在朋友的介紹下，到枋山鄉的朋泉生產合作社打工，進而接觸到芒果產業，長年來不僅累積豐富的種植經驗，也學到不少技巧，並於今年大放光彩，首次參加「優質愛文芒果」評鑑大賽就打敗不少前輩，脫穎而出奪下冠軍。

方冠文一拿出他種的愛文，現場眾人都驚為天人，因今年雨水偏少，導致芒果果實普遍偏小顆，但方冠文的愛文卻超大顆，1顆達1斤重，且甜度還高達15.8度，優於去年的冠軍，對此，方冠文也不吝嗇公開他的祕技，他說，一來是用牛奶有機肥栽培，二來一穗花只留1顆果實。

屏縣府表示，該次評鑑大賽是經過產、官、學等3方專家共同評鑑，果品必須具備3章1Q其中一種才能取得參賽資格，這顯示出縣府對安全果品的用心，此外，果品也依評鑑標準「外觀」、 「重量」、「口感」、「糖度」及「包裝設計」等，綜合評比出冠、亞、季軍等各1名，以及優勝5名。

「屏東的芒果全國最好吃！」縣長周春米表示，現在正值屏東愛文芒果盛產的季節，今年搶先將首批屏東愛文芒果空運送至日本後，在百貨超市開賣不到半小時即銷售一空，驚豔全場，日本超市芒果以顆計價，每顆單價高達9000至1萬2000日幣，足見台灣芒果擁有絕佳風味與競爭力，一定可以在外銷市場佔有一席之地。