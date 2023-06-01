「全球反詐騙組織」30日發了一則抖音，揭露有民眾到泰國遊玩時，遭詐騙組織成員下藥綁到緬甸KK園區，受害者包含一名大陸百萬粉絲女網紅，並稱她遭性侵、軟禁，另有兩名台灣男子被下藥綁走，其中一人從4樓脫逃卻摔成癱瘓；刑事局表示，已與外交部組成救援小組，透過公私管道進行營救。

但該組織發現兩名台籍男子中，有一人疑似自願前往緬甸詐騙，改稱一名台籍被害人。

刑事局國際科表示，救援組織所公布影片稱有2名台灣人疑似在泰國遭下藥迷昏帶往緬甸從事詐騙工作，警方已立即向該救援組織成員聯繫，並確認影片所述2名台灣被害人身分。

警方調查，其中一名27歲王姓男子，家住在高雄，家屬已在今年4月向高雄警方報案，據了解，王男是從4樓跳下時摔斷腿，目前需要坐輪椅。

另名37歲王姓男子，住在台中市，家屬也已向警方報案，警方將再調查他是否自願前往。刑事局表示，已與外交部組成救援小組，透過公私管道進行營救，目前2男仍受困在緬甸地區。

刑事局表示，另國人在泰國是否被下藥迷昏情形，已通報泰國皇家警察總署進行瞭解，若有相關人口販運情形，警方將會全力追查。

外交部今（1）日表示，有關本案情形，我國駐外館處第一時間均有掌握，並與內政部警政署等相關單位合作，希望能夠協助當事人即早返國。本案因涉人口販運與詐騙，已由警方偵辦，相關案情仍以警政署提供說明為準，目前仍由駐處營救中。

緬甸、胡志明市及柬埔寨等外館均已成立專案小組，將被害國人造冊，也隨時更新辦理進度。至人數部分，仍以警政署公布為準。另我國駐泰國代表處警政人員也與泰國警方溝通，駐緬甸代表處也設法營救，雙管齊下進行。