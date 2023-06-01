臉書粉專「Global Anti Scam Org 全球反詐騙組織」近日發文指出，有兩人被擄至緬甸KK園區，其中一名為大陸百萬女網紅，在曼谷被下藥後帶至KK園區性侵，本人卻在今天出面澄清，表示自己既非網紅，也沒被下藥性侵，完全是不實報導。

根據「大河報」報導，這位女網紅七七(化名)表示，該反詐騙組織宣稱救出的廣西女孩就是自己，但自己既非百萬網紅，更沒有被下藥甚至性侵，全都是不實報導，導致自己名聲受損。

七七母親也表示，女兒剛脫離緬甸，正在前往曼谷路上，這則不時報導恐讓女兒重新陷入險境。對此東南亞救援人員表示，反詐組織回應稱百萬女網紅是另名成員個案，發言人也並未了解詳情，但反詐組織目前仍未對此作出正式回應。

「Global Anti Scam Org 全球反詐騙組織」30日在臉書發文指出，近日泰國擄人事件，有兩個個案，一個是大陸百萬女網紅，另一名則是停留在曼谷5天的台灣遊客，兩人都同樣被下藥後昏迷，醒來已經在KK園區，後者為了脫逃從4樓跳下，重傷昏迷，還在搶救中。