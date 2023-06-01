中國大陸外交部發言人毛寧1日主持例行記者會。會上法新社提問，台灣有關部門表示，台灣與美國簽署貿易協議，並希望未來能達成全面的自由貿易協定，對此，毛寧指出，美方應當停止任何形式的美台官方往來，不得與台灣商簽具有主權意涵和官方性質的協定。民進黨當局打著經貿合作的幌子搞「倚美謀獨」，注定是竹籃打水一場空。

毛寧表示，中方一貫堅決反對建交國與台灣進行任何形式的官方往來，包括商簽任何具有主權意涵和官方性質的協定。美方有關行徑嚴重違反一中原則和中美三個聯合公報規定，也違背美方自己做出的僅與台灣保持非官方關係承諾，中方已經多次就此向美方提出嚴正交涉。

毛寧強調，美方應當停止任何形式的美台官方往來，不得與台灣商簽具有主權意涵和官方性質的協定，不得藉經貿名義向台獨分裂勢力發出任何錯誤訊號。民進黨當局打著經貿合作的幌子搞「倚美謀獨」，註定是竹籃打水一場空。