2023第30屆台灣業餘高球錦標賽受到天雨大攪局，31第二回合未能全數完成，1日在台北國華球場進行第二回合的復賽，因雨神再度降臨，比賽中斷140分鐘，直到近午時分才完賽，為避免繼續摸黑比賽，本來同日該進行的第三回合，大會決定延到隔天繼續，同時將原訂的四回合賽事縮短為三回合，為台灣業餘高球錦標賽史上首見。

多達54位選手1日上午7點整裝再戰，但賽事只進行45分鐘，大雨再度來襲，又暫停140分鐘，直到中午11點41分才完成復賽；第二回合賽事可謂過程多舛，前一天才暫停135分鐘，因雨勢不停，最後決定延至隔天再賽，卻二度遭逢大雨，總共暫停275分鐘，導致兩天只完成一個回合的比賽，原訂復賽完成後緊接著開打的第三回合，也只好順延。

大會裁判長何仲義指出，縮短賽程的決定很艱難，要考量客隊的行程、選手的安全、天氣變化及整理場地的時間等，作綜合判斷，並經領隊會議作成共識決，「連續兩天因雨停賽，對業餘青少年選手而言只是兩天的等待，我卻彷彿歷經一個寒暑的煎熬，很磨人。」

中華高球隊女將陳俋儒，從第12洞起補賽，到14洞又受雨神干擾，所幸她未被打亂節奏，一路成功守Par，並在第16洞抓下1隻博蒂，以高於標準桿1桿72桿繳卡，累計142桿，繼續暫居女子組第一，她說：「今天上午的雨還是斷斷續續，第14洞開球前雨勢轉大，恢復比賽後，又有濃霧侵擾，十足考驗我們的耐心。」

陳俋儒和吳純葳兩人同時參加兩回合定勝負的團體賽，以299桿在8隊參賽的女子團體組榮登后座。