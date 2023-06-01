民進黨一名女前黨工近期在臉書貼文，泣訴去年9月在民進黨工作時，遭到長期合作廠商摸胸性騷擾，民進黨婦女部前主任許嘉恬卻未給予協助，反而想息事寧人。對此，中天《盧秀芳辣晚報》1日由記者「辮子妹」進行街訪，詢問民眾對於許嘉恬的回應，民眾幾乎一面倒，認為「覺得她很惡劣」、「那長官沒救了，而且很不負責任」，引發討論。

中天《盧秀芳辣晚報》1日由「辮子妹」進行街訪，對於許嘉恬質疑對方「為什麼當下不跳車？」的行為，許多民眾認為，「覺得她很惡劣」、「覺得叫人家大叫很誇張，無語」、「那長官沒救了，而且很不負責任」、「會覺得太誇張了，怎麼會叫人跳車，不然來示範一下」、「怎麼幫人民做事啊，我是覺得不妥啦，這樣一定政黨輪替」、「她真的很過分，講的話太自私了」、「就已經在對她求救了，為什麼又把問題丟回來？」。

而對黨工遭性騷一事冷處理的現任黨副祕書長許嘉恬，在上午被即刻停職後，已請辭獲准，許多民眾則認為，「對不起沒有用，道歉也不能解決什麼」、「不接受道歉啊，那心理陰影創傷太多了，真的是一輩子可能揮之不去的東西」、「就覺得一開始就沒處理好，現在講這些好像沒什麼用」、「民進黨的形象蠻扣分的」、「不管怎樣就是沒辦法止血」。