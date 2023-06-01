隨新冠疫情管控措施調整，出國旅遊人數飛躍式復甦，國際間貿易也逐漸回溫，國人對外匯服務需求增加。自即日起第一銀行推出「這夏匯好運」及其他外幣優惠活動，提供民眾兌換外幣匯率優惠外，還有幸運機會獲得多項好禮及萬元回饋金。

「這夏匯好運」活動期間為6月1日至10月31日，凡於活動期間經由網路/行動銀行以新臺幣兌換外幣存入活期帳戶，可享有美元、英鎊、澳幣、日圓、南非幣及人民幣等多達十種幣別匯率折讓，其中，美元、澳幣均有3分減碼，而英鎊減碼幅度最高可達8分。另外，單筆兌換金額達新臺幣3萬元以上的客戶，完成線上登錄即可參加新臺幣1萬元回饋金及小粉獅商品抽獎活動，活動期間每人最高五次抽獎機會，本活動將發出新臺幣5萬元獎金及四款小粉獅商品共400份。

持有第一銀行iLEO數位帳戶的朋友，加碼再享「i美好iBetter」專屬優惠，線上以新臺幣兌換美元存入iLEO外幣帳戶，獨享美元匯率3.5分減碼優惠，讓您換越多、省更多。

此外，第一銀行持續深耕客戶關係及推廣數位交易，於粉獅幣集點及007online雙平台均推出線上換匯滿額贈的優惠活動，可分別獲贈「粉獅幣」或「7徽章」的加碼優惠，會員可利用粉獅幣兌換好禮，或以7徽章兌換新臺幣10萬元刷卡金的抽獎機會。

舉例來說，客戶艾里歐使用第e行動APP以新臺幣兌換1萬美元存入iLEO數位帳戶，除現賺新臺幣350元匯率折讓外，還可獲得「這夏匯好運」抽獎機會1次，若同時為007online平台會員，可再額外獲贈105枚的7徽章。