據泰國媒體報導，泰國負責法務和選務的副總理威薩努（Wissanu Krea-ngam）5月31日表示，基於他近期檢舉泰國前進黨（Move Forward）黨魁皮塔（Pita Limjaroenrat）持有媒體股份，在泰國5月14日下議院大選取得最多席次的皮塔，恐無法成為泰國下一任總理。

據《曼谷郵報》援引威薩努的話報導，指皮塔持有媒體公司iTV Plc 股份的投訴細節，將是決定其是否有資格擔任泰國總理職位的關鍵因素。報導指出，如果該檢舉針對的僅是皮塔擔任總理的資格，皮塔仍可以擔任國會議員。但威薩努指出，「如果投訴是針對兩者，法院將對兩者都作出裁決。」

亞洲新聞台（CNA）報導，公民力量黨（Palang Pracharath）前眾議員參選人隆凱（Ruangkrai Leekitwattana）在選前曾向泰國選舉委員會投訴，聲稱皮塔沒有資格參加選舉，因其持有一家媒體公司的股份，違反了泰國憲法。泰國憲法第98條提及，禁止任何報紙或大眾媒體公司的股東，參加眾議院議員選舉。威薩努表示，「在那種情況下，就必須舉行新的全國大選。」

其實，皮塔5月9日曾在推特上表示，這些股份屬於其家族的遺產基金。他說，「我的身分是基金經理，我早就諮詢並通知了國家反腐敗委員會。」

以前進黨為首的在野黨聯盟，目前在下議院掌握了500個議席中的313個席次。總理候選人須於上下兩院取得逾半支持票，即750票中取得376票才能當選。