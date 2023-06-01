堪稱英國王室「心頭大患」的薩賽克斯公爵夫婦決定閉嘴了？英國媒體報導，據知情人士透露，哈利王子與妻子梅根打算「收手」，不再製播嚴批王室的網飛（Netflix）紀錄片，也不寫什麼回憶錄了，因為「已經沒有什麼可說」，接下來這對夫妻計畫轉戰網飛幕後工作。

消息人士稱，哈利與梅根將不再透過出書、拍攝電視紀錄片的方式攻擊英國王室。

《太陽報》報導，哈梅自2020年1月脫離英國王室、移居美國加州1200多天以來，自憐頻頻，透過電視節目與哈利的回憶錄《備胎》（Spare）抨擊英王查爾斯三世、王后卡蜜拉、嫂子凱特王妃，刀刀見骨，滿腹委屈。

不過，這段長達41個月的辛辣牢騷很可能終於要畫上休止符了。不只一個消息來源向《太陽報》透露，哈利與梅根決定大幅改變作風，停止對王室的任何傷害攻擊、不再對外披露他們脫離王室的細節，因為兩人已沒料可報：「他們此生這個階段已經結束，沒有什麼可說的了。」

哈利與梅根移居美國之後多次公開抨擊英國王室，對父親英王查爾斯三世、王后卡蜜拉多所不滿。（資料照／路透）

哈梅重砲攻擊王室始於2021年3月，當時兩人接受美國名嘴歐普拉（Oprah Winfrey）專訪時直白指控在王室不公待遇。去年底兩人與網飛合作拍攝6集紀錄片，大爆相識經過之餘不忘描述在王室受到的各種委屈。今年1月哈利的回憶錄《備胎》上市，鉅細靡遺揭開與王室家人之間的糾紛往事。種種「火力全開」式的舉動讓他們一時成了曝光率極高的名人，同時樹敵不少。美國民眾對哈梅的好感度在《備胎》問世後直線下降甚至一度顯示為負值，就連諷刺時事的卡通《南方四賤客》（South Par）也不忘酸諷這對夫妻。

上個月哈利透過發言人自爆夫妻倆在紐約市遭遇狗仔以「直逼災難級」飛車狂追2小時。警方與目擊證人出面說明之後，此事就「大事化小」，自然也得面臨酸溜溜的嘲諷。

今年5月16日，哈利陪同梅根於紐約市出席「女性遠見獎」頒獎晚會。（資料照／路透）

梅根日前已與好萊塢知名經紀公司WME簽約，準備「重出江湖」開創演藝新人生。WME很可能已向梅根建議，別再把她與老公之間點點滴滴悉數與電視機前的觀眾分享。

一名消息人士向《太陽報》表示，去年播出的網飛紀錄片與今年出版的回憶錄，讓哈利與梅根的「露臉時期」告終，2023年應該視為夫妻倆與英國王室家庭的「和解之年」。

縱使這對爆料夫妻檔對於王室多所不滿，哈利與梅根至今倒是從未批評去年9月辭世的女王伊麗莎白二世。

'All they're doing is trying to address what happened with the "near catastrophic car chase", Meghan wants to get on with her next ambition now.'@thecarolemalone reacts to reports that Harry & Meghan are to stop royal-bashing Netflix shows. pic.twitter.com/PDfIoYwJYa — GB News (@GBNEWS) June 1, 2023

另有消息指稱，38歲的哈利與41歲的梅根往後各有各的發展方向。接下來4個月，哈利把重心擺在「永不屈服運動會」（Invictus Games），梅根則已多次獨自在洛杉磯現身。王室專欄作家魏雅特（Petronella Wyatt）說，她有許多住在哈梅居所附近的朋友提起，近來經常在派對場合遇見梅根，「把哈利留在家裡頭」。

好萊塢節目主持人狄倫（Tim Dillon）則說，哈利與梅根「只想出門與名人待在一起」。他還說，某晚他在一個派對場上，有個朋友正與梅根互通簡訊，梅根很努力找「趴」參加，「很悲哀，大多數時候都沒成事兒」。

狄倫批評「這對夫妻有如低水準實境秀的主角，找到什麼就死命攀附」，那場派對上不少人都表示，他們收到梅根發來的簡訊會回覆，「她可是公爵夫人啊，但我們也受夠了」。