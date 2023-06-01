民進黨政府提出「2025非核家園」政策，但如今看來確定會跳票，而把「反核」當成神主牌的民進黨，黨主席賴清德日前說「研擬緊急情況時重新啟動核電機組」，被嘲是「髮夾彎」也引發黨內不滿。前立委郭正亮引用台電數據，痛批蔡政府「說謊到家」，不敢面對跳票的現實，而為了追求廢核，還想將天然氣發電量提高到50%，但天然氣已經被全世界公認是最貴、最汙染的能源，民進黨政府卻為了蔡英文的面子和環保團體的選票，到現在還死不認錯。

郭正亮今(1日)在直播節目《亮劍台灣》表示，蔡英文7年前提出 2025非核家園，要天然氣、燃煤、綠能各佔比50%、30%、20%，如今已經確定跳票。

郭正亮引用台電 2022年發購電量結構的相關資料指出，再生能源僅佔8.6%，怎麼可能在2025年達到20%，「百分之兩百跳票，你還不承認！」而核能還佔9.1%，蔡英文卻完全不面對這個現實。

資料顯示，燃氣佔全年發電34.8%，郭正亮也說，天然氣是全世界公認最貴的能源，台灣沒有漲電價，是因為用稅金在補貼，天然氣也被公認是最汙染的能源，但因為台灣的綠能發展不如預期，導致燃氣發電的佔比還在升高。

郭正亮也點名，「蔡英文有沒有看這個數據？經濟部長王美花有沒有看過數據再回答問題？2025非核已經跳票了！未來2年怎麼可能會有11%多的再生能源？說謊到家啊！怎麼會有這種政黨」。

郭正亮也提到，日本是曾發生核災的國家，但2030的發電佔比規劃，核能還是維持20%，但天然氣僅20%，「因為日本知道天然氣很貴！」而其它分別是再生能源佔38%及燃煤19%。

反觀台灣，郭正亮指出，2025年主要發電佔比，核能要降為0%，但天然氣居然要佔50%，「台灣政府為了蔡英文的面子，為了民進黨擔心會失去環保團體的票，到現在死不認錯，這種政府真的可惡至極」；他也點名民進黨總統參選人賴清德，2024之後沒有蔡英文的事，若他當選就是他的事了，「結果到現在還因為怕得罪蔡英文、環保團體，不敢誠實回答問題，我們選你這種總統幹嘛？不只陷入戰爭危機，還要陷入能源危機，選這種總統有什麼屁用！」