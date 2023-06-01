證交所表示，針對廷鑫（2358）董事會決議不發放股利案，經查符合證交所「對有價證券上市公司重大訊息之查證暨公開處理程序」第4條第1項第14款情事，惟廷鑫延遲輸入公開資訊觀測站重大訊息畫面，已違反上述規定，故處以違約金5萬元。