去年法網亞軍魯德（Casper Ruud）今在男單次輪對上世界排名129的義大利左手小將澤皮耶里（Giulio Zeppieri），從兩盤領先打到差點被逼入決勝盤，幸好他在第4盤及時擋住對手反撲，以6比3、6比2、4比6、7比5，連5年打入法網男單32強。

魯德頭兩盤勢如破竹，第3盤開始出現狀況，讓澤皮耶里扳回一城。第3盤第5局魯德率先破發，連破帶保以5比3聽牌，但21歲的澤皮耶里拒絕繳械，保發後在第10局抓住魯德雙誤機會，以兩記精彩的正拍抽球破發成功，追成5平。

然而在關鍵第11局，澤皮耶里的身體卻出現狀況，於該局15比40落後時喊暫停接受治療，恢復比賽後旋遭破發，魯德也在致勝發球局連拿4分，贏得這場歷時3小時04分的比賽。

在「紅土之王」納達爾（Rafael Nada）因傷缺陣後，魯德也被視為本屆法網男單冠軍的有力競爭者。儘管這位挪威好手在法網前的紅土熱身賽事均未打入決賽，但4月曾於ATP 250等級的葡萄牙艾斯托里紅土賽奪冠。