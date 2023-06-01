這樣的糖葫蘆你願意買單嗎？一名網友日前在便利超商發現有拆封即時的果乾糖葫蘆，心動買了一包回家嚐鮮，不料他分享的食品畫面卻讓鄉民一看全笑翻，偏暗的色調被形容像是「香菇雞肉串」，甚至有人笑說：「醜到不想吃」。

原PO在PTT CVS板分享在便利超商買的糖葫蘆，其外包裝設計是懷舊路線，特別標註為「番茄果乾糖葫蘆」，每包價格99元，內含有2支，原PO嚐鮮後給予的評價為「就是果乾，外面裹上厚厚的糖分，是不難吃，但價格太高了」。

而這串糖葫蘆的實物照片曝光後，外觀引發鄉民熱烈討論，「這賣相也太可怕了吧」、「還以為是香菇雞肉串」、「騙我沒看過糖葫蘆膩」、「這是什麼人體實驗失敗的產物XD」、「完全不想把這玩意兒放進嘴裡…太嚇人了」、「這是特級咒物吧」、「長這樣怎麼敢推出來賣」。

除此之外，日前也有網友在臉書社團《全家便利商店 / 7-11 超商新品&好物分享區》發文分享這款商品，表示番茄乾吃起來偏酸，中間的蜜餞較甜，外面包裹著一層糖衣，「合在一起吃尚可、偏甜」；而另一款草莓果乾糖葫蘆則有人認為，果乾不會太乾、外面的糖霜也不會過甜，「真的超級好吃」。