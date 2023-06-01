30歲女星焦凡凡（本名：焦曉凡）大學期間就開始經營Youtube頻道，後來加入ETTODAY網路劇「社畜時代」擔任演員，知名度從此持續上升，接下不少廣告、綜藝節目與校園主持的工作機會，逐漸打入電視圈，曾擔任第57屆金鐘獎紅毯主持人；近日她透露已經是經營YouTube的第八年，因此決定抽一位粉絲送創業金。

焦凡凡今（1日）於Instagram發文：「今天是我正式踏入Youtuber圈滿八年的日子」，她表示八年前沒想這麼多，就是想表演想賺錢想被看見，存了快10萬元就和會剪接拍攝的同學合作，買了攝影裝備就開拍，「那時我才大四，現在我一天大四次，威？八年真的不長也不短，但紮實的自己闖八年，說實在也很不容易」，她感性說「真的很想要給那些還在奮鬥的你們一點信心跟鼓勵，就和當時熱血的那個自己一樣，有一個助力」，只要留言並說出在哪個時期認識她，焦凡凡會在一週後抽出幸運兒，送出當初創業金的十分之一，也就是抽人送萬元，她最後也提醒自己要好好繼續拍片，才對得起八年前就陸續認識她的粉絲們。

焦凡凡除了主持工作，還跨界推出單曲〈拜託拜託給我一口〉，她與饒舌歌手婁峻碩穩定交往6年多，都在各自的領域努力工作，被問到是否有結婚計畫？她回應「目前沒有，我們重心都在工作上」，焦凡凡從小夢想當歌手，17歲開始參加《超級偶像》、《我要當歌手》、《聲林之王》等節目海選，卻都沒被選上，直到關韶文找她合唱〈一加一大於二〉大受歡迎，她才建立自信。