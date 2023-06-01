南科今(1日)下午發生壓降狀況，外界關心是否造成高科技製程損失。對此，被譽為半導體業「護國神山」的台積電（2330-TW）表示，此狀況不預期對營運造成影響。聯電（2303-TW）則坦言，有部分晶圓報廢，損失情況待進一步統計。

南科1日下午發生壓降，台積電表示，受影響的廠區電力供應均迅速恢復正常，不預期對營運造成影響，詳細壓降原因依台電公告為準。

聯電則指出，壓降事件對生產造成一點影響，有部分晶圓報廢，另有機台需要重新開機，目前機台已幾乎全數恢復生產，將透過加班趕工，以因應這次壓降事件影響，第二季營運目標維持不變。

南科廠區1日下午14時許發生短時間壓降，對此，南科管理局指出，台電豐華D/S變電所下午2時59分因161kV GIS隔離開關故障，發生電力壓降，造成台南園區及高雄園區部分廠商電壓驟降，目前兩園區已復歸正常供電。