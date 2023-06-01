新疆出身的大陸女星迪麗熱巴擁有異域風情美顏以及前凸後翹的完美比例身材，而有著「新疆四大美女」之一的別稱，人氣不俗。豈料人紅是非多的她，除了過往曾經遭捲入「懷孕密婚」風波外，近期推出新作品，竟遭到網友質疑「選角不適合」，她對此也發聲吐實了。

近期，迪麗熱巴專心經營事業，新作品《公訴》推出後，便吸引不少觀眾們收看。其中，她飾演一名檢察官致力於解決各式犯罪問題，精彩的情節讓觀眾們看得欲罷不能。豈料，有不少網友們認為迪麗熱巴充斥著異域風情的五官不適合該名角色，在網路上引起一陣討論聲浪。

關於迪麗熱巴新作品的相關話題討論持續延燒，除了粉絲的讚許聲外，也出現不少酸民們的抨擊聲浪。對此，她近期受訪時被問及「會不會擔心迪麗熱巴的影子太重」時也吐露心聲，指出：「說實話是有的，但我也做不了什麼太大的改變，臉也改變不了，只能頂著我的臉去演。」此外，也坦言她為了不讓「臉」影響角色太重，她投入更多心力在角色的塑造上，「在配音、在演技上都更加努力，讓觀眾們去相信她真的是一位檢察官。」並補充表示她也很期待收到觀眾們看過戲劇後所產生的真實想法。

對此，不少粉絲在相關討論下方留言聲援迪麗熱巴，指出：「漂亮不是罪」、「沒人規定檢察官該長什麼模樣」、「明明演得很好，台詞也很清晰」、「誰不是先有自己的樣子，後來才在工作中被賦予工作角色的模樣，難道有人能一眼在路上認出誰是檢察官嗎？」希望迪麗熱巴能不受酸言酸語影響。