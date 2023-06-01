美國軍方指控，大陸一架殲-16戰機在南海上空攔截美軍RC-135偵察機時，從機鼻橫向直切過去，迫使美軍機在殲-16產生的機尾亂流中飛行。不過，根據中方官媒《環球時報》報導，當時美軍偵察機在刺探，並擾亂解放軍航母「山東」艦編隊在南海的例行演習。前大使介文汲表示，大陸當時正在進行軍事演練，美飛機卻在上面飛來飛去，基本上是相當不友善。

介文汲今(1日)在中天新聞《盧秀芳辣晚報》節目中表示，大陸直接用殲-16做驅離動作，是美國故意公諸於世。當時大陸正在進行軍事演練，而美飛機卻在上面飛來飛去，基本上是相當不友善。

介文汲認為，美國是霸權、霸道、霸凌的行為，當時大陸正在進行軍事操演，美方卻在上空明目張膽派一艘偵察機，且距離大陸海岸線只有50公里，這難道不是一個很霸道、霸凌、霸權的行為嗎？

介文汲接著點出，很多國家是沒有實力來對抗，而中國大陸在軍事、尤其是空軍的力量越來越強，中國大陸越來越有決心要對美國這類行為進行反制，這種事情也會越來越頻繁，最後是看美國退、還是中國大陸退。中國大陸決心是很清楚，為了捍衛自己的領空，逼迫美國在這一類霸道行為做節制。