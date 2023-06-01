加密幣交易所Gemini宣布「即將」在阿拉伯聯合大公國申請營業執照，希望能在全球20餘國拓展加密幣業務。Gemini表示近日已和中東地區股東會面以了解當地法規，希望在取得阿拉伯聯合大公國營業執照後能朝全球企業邁進一步，但Gemini並未說明何時開始在當地營業。