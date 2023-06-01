野村證券最新報告預測，三星電子第二季（4至6月）恐陷入2兆韓元（約15億美元）營業虧損，若真如此將是2008年金融危機以來首例，主因是DRAM晶片價格在第二季下滑11％，NAND Flash晶片價格也下滑13％。但野村預期三星及其他晶片業者縮減產能後市況將逐漸好轉，推動三星在第三季恢復營業獲利。