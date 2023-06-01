印度稍早公布去年度第四季（今年1至3月）國內生產毛額（GDP）年增6.1％，反映國內需求持續復甦。就全年表現來看，去年度印度GDP成長7.2％。去年俄烏戰爭爆發後，糧食及能源價格飆漲導致印度通膨急速升溫，在去年4月衝上7.8％，所幸近日通膨開始降溫。去年度第四季印度通膨率約在5.5％至6.5％之間。