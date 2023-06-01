一段影片顯示， 3名美國海軍陸戰隊員遭一群青少年暴打，陸戰隊員只能以手抱頭。這場糾紛原因還不清楚，不過美國警方已介入調查， 5名已確定身分的青少年已被起訴。

事件發生在5月26日，根據最初發佈在 Nextdoor 社交平台的影片，陸戰隊員與青少年先是起了口角，然後一個年輕人似乎在背後打了一名海軍陸戰隊隊員。此時這名海軍陸戰隊轉身衝進人群抓住攻擊他的人時，一場混戰爆發了，他撲倒先前打他一拳的青少年，但是由於兩人都倒地，於是青少年的同伴對陸戰隊員拳打腳踢。

Attack on Marines in San Clemente.



This is how the melee began.pic.twitter.com/HIS0H8fmOJ — Citizen Free Press (@CitizenFreePres) May 30, 2023

儘管倒在地上的陸戰隊沒有再還手，但少年們仍繼續對他們拳打腳踢。其中一名圍觀者大喊種族歧視，而另一名圍觀者則大喊「怎麼了，伙計們？」嘲諷海軍陸戰隊員。

Video shows off-duty Marines beaten by mob in San Clemente

之後有人出來勸架，陸戰隊員才得以離開。安東尼諾(Hunter Antonino)下士是被打的其中一名陸戰隊員，他說事件起因是這群青少年正在燃放煙火，其中一個煙火的碎片擊中了他的臉，所以他要求青少年們離開。

對方並不聽勸，開始叫罵，在勸說無果後原本準備離開，結果青少年從背後打他一拳，他氣不過就上去與他們混戰。

當地警察發言人伍德拉夫 (Mike Woodruff)說，到目前為止，已有4名青少年和1名青少女因「涉嫌使用致命武器（非槍支）進行襲擊」而被捕，這是一項重罪，5人都進了少管所。

因為青少年保護法，所以警方不會公布他們的名字，但會有少年法庭審判他們，他們的年齡都在14 到 17 歲之間。

涉案的遠不只5人，所以警方還會繼續調查其他30人的身分。

美國海軍陸戰隊遠征軍發布一份簡短聲明，稱軍方也在調查5月26日的事件。