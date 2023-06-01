屏東市長周佳琪為復興圖書館發動募書，至今已募近2000本。（謝佳潾攝）

屏東市長周佳琪為復興圖書館發動募書，至今已募近2000本。（謝佳潾攝）

屏東市長周佳琪上任後發現，復興圖書館有許多書籍有如「無字天書」，老舊到看不到字，因此決定發動募書，為館藏書籍煥然一新，也盼藉由民眾的捐書，讓書本的生命及價值獲得延續，而活動開跑後響應熱烈，至今已募近2000本。

周佳琪指出，依大眾印象，公立圖書館的藏書應是愈來愈多、愈來愈新，但她上任後發現，屏東市立復興圖書館有不少書籍非常老舊，有的甚至有沒看到字的狀況，這激發她想替館藏書籍除舊換新，但公所規畫的買書經費每年約僅10萬，考量到效果有限，因此決定發動募書，讓民眾一同參與。

她說，這次募新書捐好書活動，受到屏東都城隍廟、信功實業、屏東科技大學校友會、泓源建設、聯協建設、全祐建設、叁拾肆號倉庫精品館Vespa屏東旗艦店、大中書局等踴躍響應，捐贈兒童、青年及成人適合閱讀的書籍，近2000本，成功豐富復興圖書館藏書量。

她強調，希望藉由民眾捐書，讓書本的生命及價值獲得延續，也讓知識的傳遞又向前邁進一步，大家一同共享閱讀的快樂，不僅能強化圖書館豐富的館藏書量，更能使親子閱讀習慣蔚為風氣。

屏東市公所表示，復興圖書館有良好、舒適的閱讀空間，也有定期的閱讀推廣以及幼兒導讀活動，公所將不斷推動深耕閱讀文化，希望讓閱讀從「習慣」內化為「素養」，提升城市文化美學。