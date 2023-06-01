民進黨爆發前黨工遭性騷擾，向上級反映卻遭婦女部(現為性平部)冷處理、慘遭吃案，民進黨主席、總統參選人賴清德今(1日)雖在臉書發出聲明「面對性騷擾零容忍，不會轉身離開」，但國民黨台北市議員王欣儀晚間在臉書貼出一段39秒的影片，畫面中賴清德被追問性騷案，卻頻頻轉頭、不肯回答。國民黨立委王鴻薇也引用台劇《人選之人》的台詞：「連一個黨工都保護不了了，當什麼總統啊？」大酸賴清德。

王欣儀在臉書貼出影片，賴清德從廟宇出來後，現場記者不斷追問：「賴副會處理性騷擾的案子嗎？」、「副總統，性騷零容忍嗎？」、「黨工案怎麼調查？」、「賴副我們就這樣算了嗎？」、「賴副怎麼看性平事件？」

但賴清德全程都在發椪餅，完全不願回應記者提問，聽到問題就轉頭；而現場的黨工和民眾還在喊「拿到要說當選」、「總統好」。賴清德整段影片中只說了一句：「里長有給他了嗎？」

王欣儀痛批，「賴清德面對黨工被性騷擾案，我們絕對不會像你，只是轉身離開！」國民黨議員應曉薇也回應，「承擔自己黨內錯誤的勇氣都沒有，還想承擔整個中華民國？搞笑？」

王鴻薇也引用台劇《人選之人》中，黨主席兼總統參選人林月真聽到黨工遭性騷擾後，氣憤的台詞：「連一個黨工都保護不了了，當什麼總統啊？」