「國民姊夫」具俊曄近日受邀上小姨子小S主持的節目《小姐不熙娣》，提到還是有不少台灣人對他有誤會，剛好現場有同是韓國人的YouTuber在現場，他也拜託對方幫他證明自己的人品。

具俊曄近日上《小姐不熙娣》，不僅和小S同框，也聊到不少和大S私下相處的故事，而節目也找來同為台灣女婿的YouTuber「小朗爸」，他也提到具俊曄在韓國現在也還是相當紅，而具俊曄聽了後雖然也很感謝，但比起人氣，他更在意的是人品，所以拜託對方「能不能幫我跟台灣的朋友們說，關於我的人品，韓國人是怎麼認為的？請幫我跟大家說一下」，因為還是有很多台灣人對他有誤會。

對此，小朗爸也表示具俊曄在韓國出道很久了，但在韓國都沒聽過或看過他不好的消息，因此大家對他的印象都很好。此外，韓國人本來都以為他一輩子不會結婚了，所以在得知他和大S的婚訊，都感到驚訝又開心。

而具俊曄也被問到招牌光頭是自己剪的嗎？他也表示是自己手剃的，每天都會剃頭保養一次，所以摸起來相當光滑，不會有刺刺的手感。