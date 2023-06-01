許多人都期望自己生活的環境能夠不斷進步與成長。一位台大人表示，他覺得別的國家都在進步，台灣在各個方面卻是不斷原地踏步，讓他想要未來搬到其他國家，貼文一出引發熱議。

原PO在Dcard台大版以「大家會想離開台灣嗎？」為題發文表示，近日他讀書讀到越來越厭世，想到國家與社會不禁感嘆，為什麼其他國家都在不斷進步，台灣卻是原地踏步、一群人在國內自嗨，「政治、環境、美學、教育、民生沒一個好」，心中忍不住萌生搬到其他國家的想法，「雖然台灣是我的家鄉，但這地方到底有什麼未來可言？」

對此，許多人回應，「把那群覺青趕出去，我相信5年內能超英趕美」、「有欸，我一直覺得台灣到處都好擠，路又窄，建築又舊又醜，天氣又熱，機車超多鑽來鑽去，每天一出門就有種快窒息的感覺，假日想去放鬆一下，一樣到處人山人海，完全不能呼吸，想去那種很寬敞的國家生活」、「有在計畫移民欸，不喜歡台灣的天氣跟街景」、「有能力的話誰不想離開東南亞糞島」。

不過也有不少網友抱持不同意見，「我個人的話並不認為其他地方生活水準比台灣好很多，台灣更像是比上不足比下有餘，當然對於菁英就不一定了，我只是站在普通人的角度」、「治安好食物好，回台灣才發現以前是不知足井蛙，好愛台灣的生活」、「剛去國外1年回來，只能說不要不知足，台灣好的地方很多，我覺得歐洲大城市沒辦法跟台灣比，除了天氣和優美程度」。