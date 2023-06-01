台中市議會法規委員會今天審議「台中市攤販集中區設置管理自治條例」修訂草案，經發局指出，未來若店住家有異議，由攤販管委會與店住家及攤商協調，攤販不用取得店家同意書，受制於人。法規委員會審議通過，待市府公告後可施行。

台中市針對現有11處道路型夜市訂有「台中市攤販集中區設置管理自治條例」，2016年6月公告實施，因條例規定攤販每6年須申請一次營業許可，若遇店、住家提出設攤異議且未能取得店住家同意書，即會遭取消營業許可。

根據經發局統計，台中市11處道路型夜市，包含中華路、忠孝路、逢甲夜市等，共有1262處攤販，因店住家提出異議後，有27攤商未能取得同意書，最後被取消營業許可。

經發局原修訂自治條例，提供攤商得在店住家提出異議後1年內取得同意書的寬限期，修正條文日前送法規會審議時，上次法規委員會審議時，多位議員認為異議書形同店住家「尚方寶劍」，牽制攤商生計，保留再議。

經發局長張峯源指出，經召開公聽會多數意見支持取消店住家異議權，也參考其他5都作法，目前僅台北市還有須取得同意書規定，決議修正拿掉店住家異議權，未來店住家有異議，由攤販管委會與店住家及攤商協調。