屏東分署還說，上個月拍賣會最受矚目的光陽MYROAD700i紅牌重機，目前進入二拍，只要一拍底價的一半就有機會騎回家。（屏東分署提供／謝佳潾屏東傳真）

屏東有名男子2度酒駕遭逮後，不僅繳不出9萬以及2萬2500元等2張罰單，還滯欠健保費、機車燃料費及其他交通罰款，累欠金額達23萬餘，為此，執行署屏東分署將於6日拍賣其在恆春的一筆土地796坪，底價8萬3700元。

屏東分署指出，該男子無存款，也無薪水，名下只剩2筆座落於恆春的土地持分，上個月分署以16萬元拍出其中一筆土地後，尚不足清償，因此這回將續行拍賣他另一筆面積達796坪的土地，義務人應有部分為256分之1。

屏東分署說，該筆土地是一般農業區甲種建築用地，部分為空地，部分被第三人的鐵皮屋與宗祠所佔用，本次為二拍，底價8萬3700元。

屏東分署還說，上個月拍賣會最受矚目的光陽MYROAD700i紅牌重機，白色車體帥氣十足，里程數僅4306公里，車況養護良好，通勤旅遊皆宜，拉風又實用，目前進入二拍，只要一拍底價的一半就有機會騎回家。

此外，當天另有最受法拍達人歡迎的五十鈴藍色中古貨車，以及日本本田汽車旗下豪華汽車品牌Acura銀色中古小客車、陽信商銀與大正系統股票。

屏東分署說，動產標的將於6日上午9點半開放觀覽、10點登記領號碼牌、10點半喊價，價高者得標，而不動產的則有座落在恆春、春日、佳冬、內埔與車城的土地，以及三地門的原住民保留地。

屏東分署表示，民眾若想買不動產，建議多加利用通訊投標，只要填好分署官網上所載文件並將保證金封存，在5日以前寄達「屏東北平路郵局第49號信箱」，分署會有專人取件與通知，通訊投標的效力與現場投標相同，而6日當天下午2點半至3點可在拍賣室現場投標單，下午3點進行開標。

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