資深媒體人黃光芹。（資料照片）

民進黨爆發性騷吃案事件，資深媒體人黃光芹直言，「原以為民進黨不一樣！」對於有人質疑，去年怎麼不爆，到了今年要總統大選了才來爆？黃光芹認為，如果這種言論再多，足以把支持者趕跑！

黃光芹在臉書表示，許嘉恬最大的爭議處在於，她以自身的經驗，暗示民進黨內性騷之事習以為常，家常便飯到只要出去喊兩聲，或忍一忍就過得去。是什麼樣的環境養成，甚至讓她反問被害者：「妳怎麼不跳車？」

黃光芹指出，林飛帆的說法，坐實時任副秘書長的他，事發後他是知情的。知情卻漠視，離今天賴清德高喊的「零容忍」，相差十萬八千里。

黃光芹說，民進黨以搞農權、勞權和婦權運動起家，如果喪失理想，還要將支持者最後一點念想都捻熄，不知道還剩下什麼？

對於有好事者諷，去年怎麼不爆，到了今年要總統大選了才來爆？黃光芹強調，如果這種言論再多，足以把支持者趕跑。

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