2023年來到6月，天氣漸漸炎熱，心情起伏也上上下下，「感應占卜師」王妙坤分析6月12生肖整體運勢，看看在職場、感情、財運方面須注意哪些事項。

生肖鼠

屬鼠人在6月份，將會有破財的狀況產生，開銷變得比較多，但是請你放心，你所花出去的錢，將來都會回收，這段時間主要是交際應酬變得頻繁許多，與長官同事或客戶之間的相處增加，當然免不了就要花錢來增進友好的關係，雖然不自覺的需要請客吃飯，但是這些付出不僅對於日後的財運有很大幫助，在人緣好感度上也會加分許多，所以千萬不要吝嗇，該花的錢就花下去吧。這個月在工作上也較為繁重，需要同時進行各種不同的項目，身體上難免感到疲憊，建議可以吃一些食補，來維持體力。

幸運數字：12

吉祥方位：東南方

生肖牛

屬牛人在6月份，對於遲遲無法進行的計畫，或是一直無法突破的方案，請不要繼續執著下去了，必須趕快修改計畫方案，或是重新評估是否放棄，選擇其它新的方式，因為這個月的你有絕處逢生的運勢，能在深淵之中找到一條全新的道路，在另外一塊天地創造出新的世界，並且能為你帶來不錯的收益，尤其是對於業務工作者或是銷售業者，有望讓財庫增加飽滿。這個月在健康上容易有頭疼的情形產生，必須多加注意，另外也減少出入寒陰之氣較重的地方，如果必須出入，記得離開後不要馬上回家，先到廟裡坐一下或繞一圈再回去。

幸運數字：26

吉祥方位：東方

生肖虎

屬虎人在6月份，工作上有犯小人的情況產生，如果只是閒言閒語，自己就多加忍耐，很快就會過去了，但是自己在工作崗位上要繃緊一點，別被發現不好的習慣，若有偷雞摸狗、未將工作確實完成的情況時，可能會受到他人的告發，讓你成為長官關注的對象，造成很大的壓力，所以本月一定要腳踏實地，安分守己，方能平安度過。在感情上要多加注意伴侶的情緒，對方可能會跟你鬧脾氣，其實只是需要你給予更多的關懷，單身者則有機會遇到不錯的對象可以選擇，但請不要三心二意，必須專一，否則最後容易兩頭落空。

幸運數字：17

吉祥方位：東方

生肖兔

屬兔人在6月份，容易受到工作以及家庭雙方面的壓力，在蠟燭兩頭燒的情況之下，自己會有放縱逃離的情形，雖然你想置身事外，但是你的責任感會讓你想放又放不開，反而徒增煩惱，建議你要勇敢面對，因為在工作方面，月中之後會有同事間的貴人出現，來幫你緩解壓力，給予相當多的助力以及建議，並與你一同解決問題。家庭上主要會是生活上意見不合的爭執，嚴重時可能會變成冷戰，建議你要多退讓，不要堅持己見，因為家是講情而不是講理的地方，如果能將心放寬不計較，很快就能恢復家庭祥和。

幸運數字：34

吉祥方位：西北方

生肖龍

屬龍人在6月份，運勢較為衰弱，易犯小人，在與人相處上，要格外的注意，容易與他人發生糾紛，因此要謹言慎行，凡事多忍讓，並少於夜間外出，勿涉入龍蛇混雜的是非之地，若不慎招惹糾紛時，要懂得恭謙包容，切勿強出頭，自己理虧就要釋出善意，對方理虧則不要得理不饒人，一切依循正道來處理，較能避過煩心事，建議可以向平時所信奉的神明參拜，多多祈求神明護佑，並添些香油錢，累積福德，化解災厄。本月在健康上，稍有失眠或焦慮的情形，請別給自己太大的壓力，該休息的時候就好好休息。

幸運數字：6

吉祥方位：南方

生肖蛇

屬蛇人在6月份，將要進入難得的好運勢，如魚得水、一帆風順，工作事業上有機會累積自己的財庫，投資理財方面也能有所獲利，讓自己感到相當滿意，但是你可不要不知足，尤其是接單、或業務類型的人，要量力而為，不能要錢不要命，承接太多的案件，反而會讓自己的身體無法負荷，這點必須多加的注意。在感情上本月有機會開花結果，如果要談論婚事，見對方家長的人，可以利用本月的好運勢，但是記得言詞要穩重，穿著要端莊，切勿有浮躁的行為，最重要的是，坐姿一定要端正，能讓你的形象加分許多。

幸運數字：27

吉祥方位：東南方

生肖馬

屬馬人在6月份，將要遇到感情關卡，無論是夫妻或是情侶之間，會有失和的現象，大多是因為一些微不足道的小事所引起的口角爭執，例如東西收放整理的位置，或是物品使用的時間等等，如果過於強勢的爭執，會嚴重影響到雙方的和諧，建議你多包容，不要掛在心上，如若爭執不下，可請男性長輩出面調解，有望解決紛爭。本月在工作運勢上，先苦後甘，月初有較多繁瑣、或是緊急的事件需要處理，容易讓自己心煩意亂，這段時間盡量平和面對，所謂關關難過關關過，到了月中之後，一切就會變得平順。

幸運數字：22

吉祥方位：北方

生肖羊

屬羊人在6月份，桃花運綻放，有機會遇到令自己心儀的對象，對方的個性溫文儒雅，卻又暗藏一股尊嚴，有著不容侵犯的磁場，然而年齡會稍長你幾歲，可能是朋友的哥哥或姊姊等家人，當你們相遇時，互相間會被彼此的魅力所吸引，但也會有些害羞而不敢多言，對於這段感情是否適合發展，其實你自己最清楚，如果沒有違反人之常情，那麼就不要顧忌，大膽地去追求自己的愛吧，未來將能譜出一段美好的戀曲。工作財運上，屬於一分耕耘一分收獲的情形，如果你能夠把握每一個機會，好好努力，那麼一定會為你帶來成果。

幸運數字：36

吉祥方位：東北方

生肖猴

屬猴人在6月份，將會有很多不錯的機會，例如正在尋找工作的人，能夠找到很不錯且適合自己的工作，業務銷售者，有機會接觸到意願很高的客戶，上班族則能獲得新的工作計畫，看起來運勢有在上升的跡象，可惜你的衝勁略顯不足，心思大都在吃喝玩樂上，因此容易讓好機會悄悄流走，浪費了自己的運勢，建議你要多收收心，專注力若能放在工作上，絕對能夠收穫豐碩的果實。本月還有一種比較特殊的運勢，跟水特別有緣，容易遇到颳風下雨的狀況，所以出門在外，遇到陰天時，記得一定要攜帶雨具，以免淋得一身濕。

幸運數字：18

吉祥方位：西北方

生肖雞

屬雞人在6月份，必須先提醒你，一定要注意交通安全，這個月容易有車關或是吃罰單的狀況，特別是機車族的朋友，切記勿貪圖方便或一時之快，違規逆向或闖紅燈，除了恐有破財的疑慮外，更擔心因意外致使身體受傷之情況，所以一定要謹慎再謹慎，才能避過車關。本月在財運的發展較為朦朧，投資理財上無法掌握獲利的情況，難以做出判斷，上半月確實不宜入場投資，建議多做觀望，最好也能視情況收回已投入的資金，至下半月較能夠看清方向，財運也較強，能做出正確的選擇。健康上要多注意小腿舒緩，避免抽筋的狀況。

幸運數字：29

吉祥方位：南方

生肖狗

屬狗人在6月份，有很強的結婚運勢，如果已有婚約的人，請一定要信守承諾，履行婚約，否則將會遭遇到一場驚天動地的大風暴，讓你在精神上受到很大的壓力，如果是情侶之間，則有可能奉子成婚，所以還沒準備好當父母親的人，就要多加注意了，在一般情侶上，就是一個很適合求婚的月份，只要稍微浪漫一點，加上自己的誠心誠意，就能順利求婚成功，將人生邁向一個新的里程碑。本月在工作上相當平順，各方面都能有好表現，建議在游刃有餘的時候，能多幫助同事，會讓自己的人緣更加分。

幸運數字：35

吉祥方位：西南方

生肖豬

屬豬人在6月份，財運相當旺盛，特別在動產或不動產等高單價的商品上，有機會撿到大便宜，例如能買到相當公道且較為低價的房子，或是正在限量促銷優惠的車子，也或者是精品等，舉凡你曾經觀望過或期待過的商品，這個月都是出手的好時機，能替你省下一大筆荷包，如果是經商的人，可以適時宣傳自家商品，能夠帶來相當不錯的效果，替自己增旺財庫，但必須提醒你，由於進財平順，容易有傲慢之心，因此建議你，要有低調以及謙虛的心，切勿炫耀，以免招來他人所帶來的攻擊和麻煩。

幸運數字：15

吉祥方位：南方