民進黨爆發前黨工遭性騷擾，向上級反映卻遭婦女部(現為性平部)冷處理、慘遭吃案，受害者在臉書發文控訴後，引發熱議，時任婦女部主任許嘉恬也因此請辭黨副祕書長一職。外界懷疑，政黨內的權勢性騷擾恐怕不止這一起，據傳綠營二度執政前，也曾發生黨工性騷吃案事件，加害者事後高升、至今仍在黨部工作。

台劇《人選之人》的台詞「我們不要就這樣算了，好不好？很多事情不能就這樣算了」，已經成為聲援性騷擾受害者的強力口號。民進黨婦女部前黨工5月31日晚間發文控訴，去年9月被長期合作的導演「輝哥」性騷擾，向上級反應時，卻遭主管許嘉恬冷漠反問「所以呢？」、「你為何不跳車？」全案爆發後，已升職成黨副祕書長的許嘉恬遭黨中央停職、隨後自行請辭獲准。而當時督導婦女部的黨副祕林飛帆也成為眾矢之的。

但恐怕民進黨內性騷案不只這一起，媒體人黃揚明1日指出，過去跑新聞時，曾訪問一名「小英女孩」正妹黨工遭綠營老長工「舌吻、襲胸、摸臀」，受害者也因此創傷罹患恐慌症，不再有朝氣，像是變成另一個人。

據《上報》報導，民進黨二度執政之前，黨部也曾傳出性騷案件，男性資深黨工不止肢體接觸，還深夜傳訊、寫情書給女性黨工，但女黨工向一名女權運動出身的女性主管申訴後，卻被壓下未往上呈報，僅將加害者調離原部門。至今該名男黨工仍在黨內工作甚至高升，而受害者已離開政治圈。

還有網友翻出一則 2018 年的新聞「民進黨婦女部主任 自爆公衛大老約泡湯」，時任婦女部蔡姓女主任在臉書公開，曾被「公衛大老」開口邀約「兩個人去泡溫泉」，當時蔡姓主任則是直接回應，「這是職場性騷擾！」但事發仍無法面對鏡頭口述經歷。資深名嘴周玉蔻同年也曾出面指控，「曾被現任的閣員酒後性騷擾」。