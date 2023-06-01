總統蔡英文上月13日出席「2023今周刊第8屆總統與高中生面對面論壇」，不少高中生關心台海緊張局勢，「中共攻台，台灣是否有實力抗衡」成最受關注議題。對此，前海軍艦長黃征輝1日就表示，「中國大陸會先使用不對稱的武器，來搶制空、制海、制電資權，港口、機場都被他搶了，還有什麼需要登陸嗎？」引發討論。

黃征輝1日在中天節目《Cti Talk》中表示，「未來武統台灣最可能的，中國大陸會先使用不對稱的武器，來搶制空、制海、制電資權，在所有他要消滅的目標中，好比說戰機、戰艦、雷達站、飛彈站，一次放個300架小型無人機，就把這些東西摧毀，摧毀了之後，他們的戰機就可以在我們的頭頂自由的飛了」。

黃征輝更接著說，「在這同時，對岸不管什麼飛機，就會開始降落在我們的各個機場，降落了以後控制機場，然後同時之間他已經在我們所有的港口外面，停了很多載滿特戰部隊的商船，他這個船會直接進你港口，去搶港口控制權，港口、機場都被他搶了，還有什麼需要登陸嗎？」

最後黃征輝也表示，「接下來就是堂而皇之的飛機降落下來、堂而皇之的戰艦開進來，運輸他的重裝備，中國大陸不會採用登陸作戰，這個方法只要他想做，只要花一架殲-20的錢就可以達到，怎麼可能還會打傳統作戰」。