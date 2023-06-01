桃園一名男子發現妻子開始整夜不回家，孩子還會半夜哭著敲房門說要「找媽媽」，他才驚覺妻子半夜棄子不顧跑出門，細查後發現妻子外遇，還與小王當街擁吻，讓他氣得控告2人侵害配偶權求償撫慰金。桃園地院審結，判2人須連帶賠償10萬元。可上訴。

判決書指出，男子主張與女子小花（化名）於2015年間結婚，婚姻本幸福美滿，但2019年間小花經常徹夜未歸，或半夜跑出門，先前孩子凌晨跑來敲他的房門，哭著要找媽媽，他才知道小花半夜跑出門沒顧小孩，他調查之後才發現小花與男子阿煌（化名）有不正當男女交往，甚至大膽當街擁吻，讓他大受打擊，依法向2人求償100萬元。可上訴。

對此，小花否認與阿煌不當交往，稱丈夫提出的證據照片僅是借位照片，他並沒有與阿煌當街親密肢體接觸；阿煌也表示，自己與小花只是普通朋友關係，絕對沒有不正常交往，否認侵害小花丈夫的配偶權。

桃園地院審理時，法官勘驗影片，發現小花與阿煌當街面對面站著，臉部與身體的距離非常接近，且阿煌的臉部貼近小花臉部等，均可證明阿煌的確有親吻小花，足認2人的關係已經超越正常普通男女的交往程度，不採信2人說詞，酌情後判2人須連帶賠償10萬元。可上訴。