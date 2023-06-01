特斯拉最大股東馬斯克的身家財富31日攀升至1,920億美元，超越阿諾特的1,870億美元，重新拿下全球首富頭銜。除了特斯拉股價爭氣，LVMH集團31日股價大跌2.6％，造成阿諾特財富縮水，亦是全球首富排名洗牌的原因。

今年迄今特斯拉股價累計狂飆66％，相較之下，同期LVMH集團股價揚升20％。

馬斯克與阿諾特的全球首富之爭已持續數個月之久，去年12月阿諾特的身富首度超越馬斯克，當時科技業仍深陷愁雲慘霧，而精品業則在通膨攀升的情況下展現韌性。

隨著經濟成長放緩的跡象逐漸浮現，特別是大陸市場，投資人對精品業的樂觀情緒開始消散。LVMH集團股價自4月來重挫逾10％，阿諾特的淨資產曾經單日蒸發110億美元。

在此同時，馬斯克今年的身家激增553億美元，主要拜特斯拉所賜。特斯拉股票占馬斯克總資產的71％，馬斯克握有特斯拉13％的股權。