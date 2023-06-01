長榮航1日挾國際資金大舉湧進，外資單日買超3.1萬張，是外資買超個股榜首，激勵股價上漲6.04％、收36元，市值以逾百億元增幅飆速前進，單日上漲109.9億元，1日市值達1,930.8億元，市值排名更上層樓，居上市公司排名第50名。

華航1日股價漲幅4.28％，收在23.15元，市值達1,392.1億元，比前日增加57.1億元，市值居上市公司第64名。外資買超華航2.5萬張，僅次於長榮航，為國際資金單日買超第二名。

中信投顧指出，長榮航機票於2022年下半年調漲30％後，近二個月漲幅甚至高達50％，載客率維持80％以上，目前暑假的長線訂位也已達9成，凸顯出國旅遊的爆發性需求。根據國際航空運輸協會（IATA）預估，當前全球航空業客運仍處成長階段，若依照交通部數據計算，目前亞洲地區僅恢復過往約40％，預估2025年才能恢復疫情前水平，未來仍具相當成長空間。

國票投顧看好華航後市，並指出，2023年客運成長空間巨大，下半年貨運需求回穩，以及燃油價格明顯回落、成本下滑等利多因子加持，給予「買進」投資評等。另，由於華航第一季獲利數明顯提升，又將步入客運旺季，因而賦予產業景氣復甦時期的較高評價，推測合理股價25元。