今（1）日晚間19時許，高雄市鼓山區美術南二路與青海路口，1名29歲黎姓男子駕駛自小客車搭載31歲張姓男子、40歲潘姓女子行駛鼓山區翠華路，因行車忽快忽慢遭員警盤查拒捕，最後自撞石墩就逮。（圖／警方提供）

今（1）日晚間19時許，高雄市鼓山區美術南二路與青海路口，1名29歲黎姓男子駕駛自小客車搭載31歲張姓男子、40歲潘姓女子行駛鼓山區翠華路，因行車忽快忽慢遭員警盤查拒捕，最後自撞石墩就逮。（圖／警方提供）

高雄市1名黎姓男子今（1）日晚間19時許，開車行經鼓山區美術南二路與青海路口時，因行車忽快忽慢遭員警盤查，他假意配合後趁機逃逸，卻在青海路再度被警方發現，他為躲避警方追緝將車開上人行道，最後自撞石墩，車上2男1女均未受傷，警方立即上前進行逮捕，並起獲已破碎的玻璃吸食器一只。

警方表示，今（1）日晚間19時許，高雄市鼓山區美術南二路與青海路口，1名29歲黎姓男子駕駛自小客車搭載31歲張姓男子、40歲潘姓女子行駛鼓山區翠華路，因行車忽快忽慢遭員警盤查，黎男靠邊停車假裝配合後，立即鑽入巷弄加速逃逸，員警在後尾隨一度追失方向。

鼓山分局警備隊副隊長洪任宏、警員萬郁文後續在鼓山區青海路再度發現黎男所駕駛車輛，該車為躲避警方追緝將車開上社區外人行道，最後自撞石墩後才停車，車上2男1女均未受傷，警方立即上前進行逮捕，並在張男身上起獲已破碎的玻璃吸食器一只。

據了解，該部黑色自小客車車牌遭註銷，黎男表示聽到乘客座的張男喊話：「快開走！」才會加速逃逸。經查張男昨日才向苗栗地檢署報到撤銷詐欺通緝身分，詳細逃逸原因有待進一步釐清，全案目前朝公共危險及毒品案偵辦。