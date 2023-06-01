民進黨前婦女部黨工發文控訴去年9月在職場中被性騷擾，上報此事卻被時任婦女部主任冷處理，事件在網路發效後，與幕僚職人劇《人選之人–造浪者》的情節頗為相似，劇中的主管力挺下屬討公道，現實發生類似事件結果卻大不同，因此引來各界發聲，但仍有譴責被害者的言論，讓女星劉致妤氣憤發聲：「任何人、任何機關單位，都不能要被害人隱忍、不能讓性騷擾加害人無法無天！」

民進黨婦女部一名前黨工在facebook發文提到在工作時遭導演性騷擾，對方不僅觸碰敏感部位，還言語騷擾，上報給主管婦女部主任許嘉恬卻被反問「妳為什麼不跳車？」、「怎麼沒有叫出來？」，事後還建議可以利用午休去練習大叫，給予被害者壓力，消極的處理態度令該黨工心理受創。女星劉致妤看到後氣憤表示「誰給你的勇氣對性騷擾被害人造成二度傷害？」她表示被害者需要鼓起勇氣才能面對騷擾事件，精神上也受到壓力與折磨，不應該檢討被害人。

劉致妤曬出自己被性騷擾的申訴決議書，最後結果判定性騷擾成立。（圖／翻攝劉致妤facebook，經授權使用）

劉致妤以自身經歷為例，「我很慶幸當我被性騷擾的時候，身邊所有的人都鼓勵我站出來，至今都陪伴我面對一切。受到驚嚇做惡夢就醫，醫生也一直為我加油打氣。也很感謝警察對我的體諒與安撫。」她說現今社會還有很多人會攻擊、騷擾被害人，所以她決定站出來發聲，就是因為不想放任社會對被害者攻擊的聲音，「任何人、任何機關單位，都不能要被害人隱忍、不能讓性騷擾加害人無法無天！」

劉致妤也向《中時新聞網》表示當初因為直播才留下被騷擾的證據：「但沒有證據的人（受害者）怎麼辦？」也認為雖然台灣的性平有進步，但普遍社會還是跟不上法規，仍有人會指責穿得太少，她直言：「被性騷擾不是丟臉的事，該覺得丟臉的是那些不要臉的加害人。」她曬出自己的性騷擾個案決議書，結果為性騷擾事件成立，以此希望告訴社會大眾不要隱忍，勇敢面對保護自己。

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